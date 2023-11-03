Шарипзянов: я толкнул Бардакова? Не считаю, что это удаление, пограничный момент

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал эпизод в концовке матча со СКА (3:5), в котором он жёстко сыграл против форварда армейцев Захара Бардакова. Судьи проигнорировали данный эпизод, а Бардаков за споры с арбитром получил 32 минуты штрафа.

«Было ли удаление на Бардакове, когда я толкал его? Может быть. Пограничный момент. Он едет в угол, подсаживается. Я немного толкаю его — не в спину, не в номер, а в район трусов. Может быть, удаление, может, и нет. Очень сильно я его не толкал, так, чуть-чуть подтолкнул. Наверное, не считаю, что это удаление. Если сейчас давать удаление за каждый толчок, каждое касание, то игры «5х5» вообще не будет», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.