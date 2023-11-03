«Он был невероятен». Куликов оценил игру Бобровского в матче с «Детройтом»

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов оценил победу в матче с «Детройтом» (2:0) и отметил великолепную игру голкипера Сергея Бобровского. Россиянин отразил все 22 броска по воротам и оформил свой первый шат-аут в текущем сезоне.

«Великолепная командная победа. Думаю, мы были отлично настроены с самого начала игры. Мы начали встречу очень хорошо, наносили броски по воротам и много времени провели в зоне атаки. На самом деле мы не давали им шансов начать атаку, за исключением игры в большинстве.

Я знал, что мы хороши при игре в меньшинстве. Нам просто нужна была уверенность. Очевидно, что наш лучший нейтрализатор большинства соперника — это вратарь. Боб был невероятен», — цитирует Куликова пресс-служба клуба.