Куинн Хьюз повторил рекорд «Ванкувера» по очкам защитника за матч регулярки НХЛ

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился голом и четырьмя результативными передачами в победном матче с «Сан-Хосе» (10:1). Игрок обороны повторил рекорд франшизы по набранным очкам защитника в одном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее пять очков за матч набирал защитник «Ванкувера» Джефф Браун в матче 20 февраля 1995 года с «Лос-Анджелес Кингз».

Всего в НХЛ на счету Хьюза 257 (30+227) очков. Хьюз стал 12-м защитником в истории НХЛ по скорости достижения 250 очков в лиге. Кроме того, Куинн стал лишь вторым действующим защитником НХЛ, которому удалось набрать 250 очков менее чем за 300 матчей. По этому показателю Хьюз уступает только защитнику «Колорадо» Кейлу Макару, который набрал 250 очков в своей 241-й игре в НХЛ.