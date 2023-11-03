Буше прокомментировал победу «Авангарда» в матче со СКА

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу во встрече со СКА (5:3) и заявил, что омская команда провела хороший матч.

«Мы провели очень хороший матч, все счастливы. Мы не очень хорошо начинаем выездные серии, поэтому приятно победить в первом же матче.

Хет-трик Шарипзянова? Здорово, что судьба вознаградила его, он усердно работал весь сезон. Рад, что он забил.

Игра Мишурова? Он отлично сыграл и в последнем домашнем матче с «Торпедо». Думаю, к нему возвращается уверенность, он играет очень хорошо», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Главным героем матча стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, оформивший хет-трик. Три передачи на счету Райана Спунера.