«Лучший игрок в мире». Варламов высказался о том, что смог «засушить» Овечкина

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал «сухой» матч против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Голкипер отразил все три броска нападающего.

«Он уже забил мне несколько голов. И каждый раз, когда Ови забрасывает, он становится очень воодушевлённым из-за этого (усмехнулся). Что я могу сказать? Конечно, приятно не пропустить от него голов», — приводит слова Варламова AP News.

Кроме того, российский вратарь назвал Овечкина «лучшим игроком в мире».

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:0.