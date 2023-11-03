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Голкипер «Спартака» Рыбар оценил слова партнёра по команде, сравнившего его с Буффоном

Голкипер «Спартака» Рыбар оценил слова партнёра по команде, сравнившего его с Буффоном
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Голкипер «Спартака» Патрик Рыбар отреагировал на то, что защитник московского клуба Егор Савиков сравнил его с легендарным итальянским футболистом Джанлуиджи Буффоном. В матче с ЦСКА голкипер красно-белых пропустил две шайбы.

«Савиков назвал меня Буффоном? Круто! Знаю этого вратаря, но за футболом я особо не слежу. Хоккей — для меня спорт номер один. В футбол и не играю, и не смотрю. Свободное время посвящаю своей семье», — приводит слова Рыбара Legalbet.

В последнем матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 0:3. Команда Алексея Жамнова идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от «Динамо» на одно очко.

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