«Нефтехимик» обратился в соцсетях к «Сан-Хосе» по поводу их последнего места в НХЛ

Пресс-служба «Нефтехимика» обратилась к «Сан-Хосе» в соцсетях и выразила поддержку в связи с последним местом в НХЛ. Нижнекамцы вспомнили прошлый сезон-2022/2023 КХЛ, в котором они проиграли 10 первых матчей и опустились на дно таблицы. По итогам прошлой регулярки «Нефтехимик» сумел забраться на восьмую строчку в таблице Восточной конференции и попасть в плей-офф на «Ак Барс».

В текущем сезоне НХЛ «Сан-Хосе» остаётся единственной командой, ещё не познавшей радости побед. «Шаркс» проиграли все 10 своих матчей и расположились на последнем месте в лиге.

«Друзья, подобное случилось с нами в прошлом сезоне. И в итоге мы попали в плей-офф», — написала пресс-служба «Нефтехимика» в соцсети «Сан-Хосе».