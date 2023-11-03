Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши провёл матч с «Айлендерс» в защитной экипировке шеи

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши провёл матч с «Айлендерс» (0:3) в защитной экипировке шеи. Форвард ранее отреагировал на смерть бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона из-за пореза горла коньком и заявил, что впредь будет использовать защиту шеи «независимо от того, выглядит эта защита круто или нет».

Фото: пресс-служба «Вашингтона»

В матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении хоккеисту порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был остановлен и так и не был доигран. Позже Джонсон скончался в больнице.