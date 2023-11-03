«Пару-тройку игр просядут, нормально». Кожевников объяснил поражение «Спартака» от ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников рассказал о причинах поражения «Спартака» в матче с ЦСКА (0:3).

«Всё всегда гладко постоянно не может идти. Где-то спартаковцы должны были просесть, такой период сейчас. Пару-тройку игр просядут, это нормально. Даже Казань со своим мощным составом проиграла «Салавату Юлаеву», у «Ак Барса» три поражения в четырёх последних матчах.

«Спартак» вчера ни разу не забил ЦСКА? Моменты были, гол Голдобина отменили. Ничего страшного не произошло. ЦСКА сыграл хорошо, а особенно — вратарь Федотов, он обрёл форму и уверенность. Посмотрим, как завтра спартаковцы сыграют с ларионовским «Торпедо», будет интересный матч», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.