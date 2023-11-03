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Овечкин выступил с обещанием после решения Бекстрёма приостановить карьеру

Овечкин выступил с обещанием после решения Бекстрёма приостановить карьеру
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение одноклубника Никласа Бекстрёма приостановить карьеру из-за травмы и сделал обещание.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему. Я думаю, это будет психологическая поддержка, но что я могу сказать? Такова ситуация.

Прежде всего надо оставаться хорошим человеком. Он так много значил для всех нас в определённые моменты карьеры. Конечно, для меня как для друга это значит гораздо больше. Нужно просто и дальше оставаться такими друзьями и предложить всё, что можем, чтобы сделать эту ситуацию проще, веселее», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

Напомним, 1 ноября Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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