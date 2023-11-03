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«Будет хреново». Овечкин — о решении Бекстрёма приостановить карьеру

«Будет хреново». Овечкин — о решении Бекстрёма приостановить карьеру
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о решении одноклубника Никласа Бекстрёма приостановить карьеру из-за травмы.

«Когда я увидел его в тренировочном лагере, подумал: «Слава богу, всё (Овечкин имеет в виду травмы Бекстрёма. — Прим. «Чемпионата») позади». Так что да, это тяжело. Я думаю, что он пытался прийти в норму. Он сделал операцию, и я ощущал, что он чувствует себя хорошо, но как игрок понимаю: когда у тебя что-то болит и ты не чувствуешь себя на 100 процентов, играть практически невозможно. Поэтому иногда мы пропускаем пару матчей из-за травм, и, знаете, это тяжело. Но он несколько лет находился в трудной ситуации, так что сейчас будет хреново», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

Напомним, 1 ноября Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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