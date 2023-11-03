Овечкин: мы с Бекстрёмом играли вместе с первого дня, сложно понять, что происходит сейчас

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об одноклубнике Никласе Бекстрёме, принявшем решение приостановить карьеру из-за травмы.

«Он лидер. Он пробыл в этой организации всю свою карьеру. Мы с ним играли вместе с первого дня, и сложно понять, что происходит сейчас. Но мы просто поддерживаем его, будем рядом с ним», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

Напомним, 1 ноября Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.