Коньков: статистика Минтюкова в НХЛ удивляет в сравнении с первым номером драфта Бедардом

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил игру защитника «Анахайма» Павла Минтюкова в дебютном сезоне НХЛ. За 10 матчей текущего сезона НХЛ 20-летний россиянин забросил одну шайбу и отметился шестью результативными передачами.

«Очень приятно, что воспитанник московского «Динамо» Павел Минтюков развивается в Северной Америке, находясь там с 16 лет. И то, что он стал одним из самых молодых игроков НХЛ, набравшим семь очков в дебютных десяти матчах, безусловно, достижение.

Причины? Это доверие тренерского штаба, плюс его высоко выбрали на драфте, поэтому и дают все шансы себя реализовать. Здорово, что Павел этим пользуется. Здорово, что он не боится рисковать, поддерживать атаку, ну и впечатляет его игровое время. Для 19-летнего парня играть под 20 минут за матч – это очень хороший показатель. Плюс «Анахайм» на ходу, пять побед кряду, это всё влияет.

Павлу важно сохранить стабильность. Его статистика удивляет в сравнении с тем же с первым номером драфта этого года Бедардом, о котором говорят все и всюду. У Павла на одно очко больше. Но это не взялось из ниоткуда, Павел проделал колоссальную работу, это сейчас даёт свои плоды. Пожелаю ему удачи», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

Минтюков в возрасте 19 лет и 341 дня стал девятым самым молодым защитником, набравшим семь очков в 10 дебютных матчах НХЛ.