Валерий Белов: нет сомнений, что рано или поздно новокузнецкий «Металлург» вернётся в КХЛ

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Валерий Белов заявил, что сибирский клуб должен вернуться в КХЛ, учитывая, сколько звёзд мирового хоккея воспитала хоккейная школа Новокузнецка. При специалисте «Металлург» выиграл три матча из четырёх.

«Как оценю свой дебют в «Металлурге»? Оценки будем давать весной. «Металлург» — клуб с огромными традициями, призёр чемпионатов страны. Он выпустил целую россыпь талантов для сборной России и мирового хоккея. Работать в таком историческом хоккейном центре — почётно. И ответственно!

Действительно ли новокузнецкий хоккей в последние годы переживает кризис? Это не так, никакого кризиса нет. Возьмите наш клуб МХЛ — «Кузнецкие Медведи» после некоторого спада выправились и возглавляют «Серебряный» дивизион лиги. В своё время Новокузнецк выпустил таких будущих суперзвёзд во всех линиях, как Капризов, Сорокин, Орлов — список длинный.​ Мы в «Металлурге» намерены следить за нашей молодёжью и продолжать эту традицию.

Цель «Металлурга» — Кубок Петрова? Да, Новокузнецк всегда ставит перед собой максимальные задачи. Нет сомнений, что рано или поздно «Металлург» вернётся и в КХЛ, такой потенциал у клуба есть, об этом говорят и наши руководители», — цитирует Белова Russia-Hockey.ru.