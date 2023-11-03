«Очевиднейший момент, был чистый удар по мне». Бардаков — о спорном эпизоде с «Авангардом»

Нападающий СКА Захар Бардаков объяснил своё поведение в конце матча с «Авангардом» (3:5). Форвард армейцев был недоволен решением судьи не удалять Дамира Шарипзянова в спорном эпизоде. Арбитры матча удалили Бардакова до конца матча, выписав ему 32 штрафные минуты.

«Да, очевиднейший момент. Судья говорит: «Вставай!», а там был чистый удар по мне. В прошлом сезоне мне за такую же атаку соперника дали пять минут. Поэтому я был недоволен. Какое ещё может быть наказание? Мне? Уже дали удаление. Может, штраф выпишут.

Дисквалификация может быть? Пусть будет дисквалификация! А на каких основаниях вообще? Мне уже дали 5+20. Что мне сделать. Я не хочу комментировать то, что делают судьи. На эмоциях просто не хочу.

Были шансы «вытащить» матч? Конечно, если бы на мне дали удаление, соперник остался бы втроём, у нас были шансы реализовать лишнего. Но. Когда у меня была такая вспышка гнева в последний раз до матча с «Авангардом»? Не знаю когда. Наверное, эта самая большая. Остальные — по мелочи», — цитирует Бардакова «РБ Спорт».

Ранее Шарипзянов заявил, что не считает, что нарушал правила на Бардакове, но признался, что толкал форварда клюшкой.