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Плющев: не думаю, что СКА выйдет на уровень предыдущих лет

Плющев: не думаю, что СКА выйдет на уровень предыдущих лет
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что считает нынешние игровые проблемы питерского СКА абсолютно логичными.

«Для меня нет сюрприза, что у СКА возникли проблемы в начале чемпионата. Они армейцев будут преследовать до конца сезона. Конечно, красно-синие подравняют ситуацию, но не думаю, что выйдут на уровень предыдущих лет. И это совершенно объективно. Команда новая, и ждать, что люди будут с листа играть, как хотелось бы болельщикам, — сложно. Не знаю, почему в клубе пошли на такой эксперимент. Но поменять состав практически на 90 процентов и ждать от него сиюминутного результата — это просто незнание законов жанра», — сказал Плющев в интервью «Спорт уик-энд».

Напомним, после 24 сыгранных матчей в текущем сезоне КХЛ СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 24 очка.

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