«Есть какое-то ошибочное направление». Плющев — о кадровой политике СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев усомнился в правильности нынешней кадровой политики питерского СКА.

«Как я понимаю, причины неудачной игры ищутся в том, что не со всеми хоккеистами угадали. Но если вы «профи», то должны видеть чуть дальше и глубже, чем кто-либо.

Говорит ли такая «угадайка» о компетентности людей, которые принимают кадровые решения в СКА? Не то чтобы о компетентности, но, по крайней мере, есть какое-то ошибочное направление. Когда кажется, что можно брать со стороны всё, что блестит, и это сразу заблестит и у тебя в руках. Так не бывает!» — сказал Плющев в интервью «Спорт уик-энд».

Напомним, после 24 сыгранных матчей в текущем сезоне КХЛ СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 24 очка. В своей последней встрече подопечные Романа Ротенберга уступили дома «Авангарду» (3:5).