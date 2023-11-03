Плющев назвал причины успехов «Спартака» в текущем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что успешная игра московского «Спартака» в нынешнем сезоне КХЛ является следствием падения общего уровня лиги.

«В любой случайности всегда есть доля закономерности. Во-первых, сказать, что сейчас есть яркие лидеры в КХЛ — нельзя. Ни на «Востоке», ни на «Западе». Все клубы то выиграют, то проиграют. А «Спартак» сделал боевую команду. Сказать, что там какие-то выдающиеся игроки, — трудно. Уровень падает. Никто не ожидал, что у СКА такие возникнут проблемы, у ЦСКА. Они находятся только в зоне плей-офф…» — сказал Плющев в интервью «Спорт уик-энд».

Напомним, после 26 сыгранных матчей красно-белые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 36 очков, лишь на один балл отставая от лидирующего московского «Динамо».