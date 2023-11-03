«Трактор» одержал пятую победу подряд, разгромив «Адмирал» благодаря хет-трику Шабанова

В Челябинске закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:1.
Хет-триком в этой встрече отметился форвард уральцев Максим Шабанов. Примечательно, что каждую из своих трёх шайб нападающий забросил при игре в разных форматах: в меньшинстве, в равных составах и в большинстве. Также дублем отметился Никита Сошников. Ещё одна шайба хозяев на счету Мэдисона Боуи.
В составе «Адмирала» единственную шайбу забросил Александр Шевченко.
Этот успех стал пятым подряд для челябинского коллектива. Команда Алексея Заварухина набирает 32 очка и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
- 3 ноября 2023
-
19:42
-
19:13
-
18:56
-
18:33
-
18:18
-
17:50
-
17:25
-
17:00
-
16:35
-
16:10
-
15:55
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:42
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00