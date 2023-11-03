«Трактор» одержал пятую победу подряд, разгромив «Адмирал» благодаря хет-трику Шабанова

В Челябинске закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:1.

Хет-триком в этой встрече отметился форвард уральцев Максим Шабанов. Примечательно, что каждую из своих трёх шайб нападающий забросил при игре в разных форматах: в меньшинстве, в равных составах и в большинстве. Также дублем отметился Никита Сошников. Ещё одна шайба хозяев на счету Мэдисона Боуи.

В составе «Адмирала» единственную шайбу забросил Александр Шевченко.

Этот успех стал пятым подряд для челябинского коллектива. Команда Алексея Заварухина набирает 32 очка и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.