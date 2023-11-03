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Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Трактор» одержал пятую победу подряд, разгромив «Адмирал» благодаря хет-трику Шабанова

«Трактор» одержал пятую победу подряд, разгромив «Адмирал» благодаря хет-трику Шабанова
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В Челябинске закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:1.

Хет-триком в этой встрече отметился форвард уральцев Максим Шабанов. Примечательно, что каждую из своих трёх шайб нападающий забросил при игре в разных форматах: в меньшинстве, в равных составах и в большинстве. Также дублем отметился Никита Сошников. Ещё одна шайба хозяев на счету Мэдисона Боуи.

В составе «Адмирала» единственную шайбу забросил Александр Шевченко.

Этот успех стал пятым подряд для челябинского коллектива. Команда Алексея Заварухина набирает 32 очка и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2023, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Шабанов (Ткачёв, Карпухин) – 12:26 (4x5)     2:0 Шабанов (Телегин) – 32:15 (5x5)     3:0 Сошников (Шепелев) – 33:52 (5x5)     4:0 Шабанов (Попов, Ткачёв) – 38:14 (5x4)     5:0 Сошников (Калинин, Робинсон) – 43:49 (5x5)     6:0 Боуи (Дер-Аргучинцев) – 44:17 (5x5)     6:1 Шевченко (Лисовец, Аноховский) – 48:44 (5x5)    
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