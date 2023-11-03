Воронков прокомментировал свой впечатляющий старт в НХЛ

Российский новичок «Коламбус Блю Джекетс» — нападающий Дмитрий Воронков — высказался о своём сверхуверенном дебюте в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Напомним, в своих первых четырёх матчах в лиге 23-летний форвард набрал 3 (1+2) очка, а в дебютной игре подрался с тафгаем «Монреаля» Арбером Джекаем.

«Это только начало. Я не особо уловил свои эмоции в тот момент. Я просто продолжаю играть и надеюсь, что станет лучше», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Коламбуса».

24 октября Дмитрий был вызван из Американской хоккейной лиги (АХЛ). Это решение было вызвано травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне. За фарм-клуб «Коламбуса», «Кливленд», россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.