«СКА Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Сегодня, 3 ноября, хоккейный стадион «СКА Арена» получил разрешение от Госстройнадзора Санкт‑Петербурга на на ввод в эксплуатацию, что означает соответствие объекта требованиям всех необходимых регламентов и проектной документации, и готовность к организации мероприятий на арене.

«Получение разрешения на ввод в эксплуатацию – историческая веха в проекте строительства «СКА Арены», дающая «зеленый свет» подготовке и организации ранее анонсированных хоккейных матчей. Мы вместе с городом прошли этот путь, на всех этапах чувствовали поддержку Администрации и всех участников. Впереди предстоит косметическая отделка отдельных элементов, которую мы планируем завершить в ближайшее время. После нее мы будем готовы и рады принять зрителей на спортивных и концертных мероприятиях», — приводит слова генерального директора «СКА-Арены» Дмитрия Сватковского пресс-служба КХЛ.

Напомним, строительные работы по возведению арены, которая по вместимости должна стать самой большой в мире (21 500), начались в 2020 году. В 2023 году на сооружении было запланировано проведение матчей чемпионата мира по хоккею, однако из-за начала специальной военной операции на Украине он был перенесён из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу.

9 и 10 декабря 2023 года на арене пройдёт Матч звёзд КХЛ 2023.