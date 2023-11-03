«Локомотив» расторг и заключил новый двусторонний контракт с Ярославом Лихачёвым

Ярославский «Локомотив» расторг и заключил новое двустороннее соглашение с нападающим Ярославом Лихачёвым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Сообщается, что новый контракт 22-летнего игрока с клубом будет действовать до 30 апреля 2026 года.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Лихачёв набрал 16 (8+8) очков в 24 матчах при показателе полезности «+8» и является вторым бомбардиром команды после Максима Шалунова.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Лихачёв защищал цвета хабаровского «Амура». Это был его дебютный сезон в КХЛ.

Команда Игоря Никитина занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 32 очка после 24 сыгранных матчей. В последней встрече 2 ноября ярославцы уступили дома минскому «Динамо» (1:2 ОТ).