Кучеров переведён в третье звено «Тампы»

Звёздный российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров переведён в третье звено «молний», сообщает журналистка Габби Ширли в социальных сетях.

По информации Ширли, на прошедшей тренировке Кучеров тренировался в одном звене с Энтони Чирелли и Алексом Барре-Буле. Также, как сообщает журналистка, форвард Брэйден Пойнт, бывший постоянным партнёром Кучерова по звену, тренировался в первой тройке с Брэндоном Хагелем и Майки Эйссимонтом.

На данный момент «Тампа» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 11 очками, и не входит в зону плей-офф.

На счету Кучерова в текущем сезоне 11(6+5) очков в 10 сыгранных матчах при показателе полезности «-4». Россиянин является на данный момент лучшим бомбардиром своей команды.