Форвард СКА Глотов: нам нужен рабоче-крестьянский гол, который развяжет нам руки

Нападающий питерского СКА Василий Глотов предположил, что нужно его команде для преодоления череды неудач.

«Нам надо забить какой-то «грязный» гол, с пятака. У нас очень много моментов. И нам нужен такой рабоче-крестьянский гол, который развяжет нам руки. И дальше мы уже будем забивать с нашего мастерства.

Мы очень агрессивно играем в атаке, очень много моментов создаём. Я не могу сказать, что у нас плохая реализация. Здесь разговор о моменте, который идёт несколько недель. Если брать весь чемпионат, если мы исправим этот момент, то все забудут об этом.

Нам нужно продолжать играть так, как мы играем. И нам просто необходимо забросить на одну шайбу больше соперника. Это банально звучит, но у нас очень много моментов, нам нужно их реализовывать», — сказал Глотов в интервью «Спорт день за днём».

Напомним, после 24 сыгранных матчей в текущем сезоне КХЛ СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 24 очка.