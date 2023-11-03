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«Это ради моих детей». Форвард «Вашингтона» — о том, почему решил играть с защитой на шее

«Это ради моих детей». Форвард «Вашингтона» — о том, почему решил играть с защитой на шее
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши объяснил своё решение играть с защитой на шее после смерти бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона из-за пореза горла коньком.

«Я сделал этот выбор ради моих детей. Я хочу остаться живым ради них», — приводит слова Оши журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

Напомним, в матче чемпионата Англии по хоккею при неудачном столкновении Адаму Джонсону порезали горло коньком, после чего лёд моментально залило кровью. Игрок попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но, истекая кровью, потерял сознание. Партнёры по команде моментально бросились ему на помощь и вызвали врачей. Матч был прерван и так и не был доигран. Позже Джонсон умер в больнице.

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