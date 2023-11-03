Главный тренер «Вашингтона» назвал причины низкой результативности команды в сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал две ключевые проблемы своей команды в нападении в текущем сезоне НХЛ.

«На мой взгляд, есть две области, в которых мы недостаточно хорошо работаем в нападении. Одна из них – атака и завершение. Когда я говорю о завершении, я не имею в виду бросок шайбы мимо вратаря, я имею в виду сделать пару передач перед линией ворот. Наша команда находится в уязвимом положении, и мы просто не можем сделать последнюю одну или две передачи.

Другая область — недостаточный трафик перед вратарями уровня НХЛ. Мы постоянно говорим после матчей: «Блин, этот парень должен выиграть «Везину» в этом году». В какой-то момент нам приходится посмотреть на себя в зеркало. Мы должны бросить себе вызов и подумать, как пробраться внутрь и заслонить вратаря в определённые моменты. В этом есть много нюансов», — приводит слова Карбери RMNB.

Напомним, после девяти сыгранных матчей «Вашингтон» имеет девять очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери забросила всего 19 шайб.