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Фан-клуб СКА написал письмо президенту КХЛ с жалобой на календарь лиги

Фан-клуб СКА написал письмо президенту КХЛ с жалобой на календарь лиги
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Официальный клуб болельщиков питерского СКА под названием «Сектор СКА» обратился с письмом к президенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексею Морозову, в котором пожаловался на календарь лиги.

«Алексей Алексеевич, доводим до вашего сведения, что календарь нынешнего сезона составлен крайне непрофессионально и неудобно для болельщиков.

Мы крайне разочарованы тем, что не видим свою команду!

В прошлом году мы привыкли к тому, что за редким исключением в календаре идет чередование: три матча дома – три матча на выезде.

В этом сезоне эту схему заменили на настоящий хаос – то мы играем шесть матчей подряд на выезде, после Дальнего Востока летим в Сочи и Минск, то у нас шесть матчей подряд дома в январе.

За первые два месяца команда сыграла 22 игры, из них дома только восемь! Мы хотим больше видеть нашу команду в Ледовом!

Такой календарь просто отбивает интерес к хоккею и не дает поддерживать команду на выезде.

КХЛ готова оплачивать нам билеты на путешествие по шести городам длиной в две недели?

Или, может быть, кто-то из руководителей лиги отпросит нас с работы, чтобы мы смогли поддержать СКА в шести выездных матчах подряд?

Объясните нам, почему вы поменяли структуру календаря, которая всех устраивала в прошлом году.

Ждем официальный ответ от вас и от лиги и надеемся, что в будущем КХЛ будет учитывать мнение болельщиков при составлении календаря!» – говорится в тексте письма в официальной группе фан-клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, после 24 сыгранных матчей в текущем сезоне КХЛ СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 24 очка.

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