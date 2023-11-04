«Филадельфия» победила «Баффало» в гостях и прервала серию из трёх поражений

«Баффало Сэйбрз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 1:5. Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр».
Единственный гол у хозяев забил Хенри Йокихарью. У гостей отличились Скотт Лотон, Луи Бельпеидо, Трэвис Конечны, Гарнет Хэтэуэй и Бобби Бринк.
Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула провёл на площадке 17 минут 43 секунды, сделал один силовой приём и заработал «+2» по системе «плюс-минус».
Два дня назад эти же команды играли в Филадельфии, и тогда победу со счётом 5:2 одержал «Баффало».
«Флайерз» прервали серию из трёх поражений. Команда из Пенсильвании одержала вторую гостевую победу в сезоне и находится на 11-м месте в Восточной конференции с 11 очками после 11 матчей. «Баффало» опустился на 13-ю позицию. У «Сэйбрз» 10 очков после 11 матчей.
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