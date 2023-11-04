Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» победила «Баффало» в гостях и прервала серию из трёх поражений

«Филадельфия» победила «Баффало» в гостях и прервала серию из трёх поражений
Аудио-версия:
Комментарии

«Баффало Сэйбрз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 1:5. Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр».

Единственный гол у хозяев забил Хенри Йокихарью. У гостей отличились Скотт Лотон, Луи Бельпеидо, Трэвис Конечны, Гарнет Хэтэуэй и Бобби Бринк.

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула провёл на площадке 17 минут 43 секунды, сделал один силовой приём и заработал «+2» по системе «плюс-минус».

Два дня назад эти же команды играли в Филадельфии, и тогда победу со счётом 5:2 одержал «Баффало».

«Флайерз» прервали серию из трёх поражений. Команда из Пенсильвании одержала вторую гостевую победу в сезоне и находится на 11-м месте в Восточной конференции с 11 очками после 11 матчей. «Баффало» опустился на 13-ю позицию. У «Сэйбрз» 10 очков после 11 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Бринк, Фараби) – 01:03     0:2 Бельпедио – 01:31     0:3 Конечны – 14:57     0:4 Хэтэуэй (Пилинг, Делорье) – 34:35     1:4 Йокихарью (Миттельштадт, Петерка) – 42:24     1:5 Бринк (Фараби) – 51:28    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android