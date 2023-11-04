«Ему 21 год и у него много денег». Владелец «Оттавы» поддержал Пинто, ставящего ставки

Владелец «Оттавы» Майкл Эндлауэр поддержал нападающего Шэйна Пинто, получившего 41-матчевую дисквалификацию за ставки на спорт. Владелец также отметил, что клуб предоставит 21-летнему форварду необходимую поддержку, пока он отбывает дисквалификацию.

«Нынешняя молодёжь находится под большим давлением, чем любое другое поколение. Посмотрите на парня, зарабатывающего миллионы долларов и представляющего многомиллионное сообщество. Ему 21 год, понимаете?

Допустим, он травмирован, у него есть свободное время. У него много денег, есть телефон. Уэйн Гретцки рекламирует букмекера (в 2021 году Гретцки стал амбассадором букмекера BetMGM – Прим. «Чемпионата»)», – цитирует владельца Sportsnet.

Напомним, Пинто находится в статусе ограниченно свободного агента. Из-за разногласий по условиям контракта стороны не могут прийти к соглашению.