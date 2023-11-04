«Это тяжело». Форвард «Нью-Джерси» оценил потерю лидера команды Джека Хьюза

Нападающий «Нью-Джерси» Кёртис Лазар оценил потерю лидера команды Джека Хьюза. Форвард «Дэвилз» получил травму верхней части тела в матче с «Сент-Луисом», неудачно ударившись о борт.

«Это тяжело. Посмотрите на великолепный старт сезона в его исполнении, и я не собираюсь лгать, мы были расстроены, когда увидели, что он получил травму. Когда мы поняли, что он не вернётся на лёд, мы как бы сказали: «Хорошо, настало время другим ребятам брать на себя его роль».

У нас много мастеровитых игроков в этой раздевалке. Сейчас мы должны пройти испытание, но я полностью верю в наших ребят», — цитирует Лазара пресс-служба клуба.

22-летний Хьюз набрал 20 (5+15) очков в 10 матчах регулярного чемпионата и является лучшим бомбардиром НХЛ текущего сезона.