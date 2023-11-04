Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов рассказал о грядущем разговоре с Ковальчуком о возможной игре форварда за «Спартак»

Жамнов рассказал о грядущем разговоре с Ковальчуком о возможной игре форварда за «Спартак»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что в скором времени ещё раз проведёт переговоры с Ильёй Ковальчуком о выступлении за красно-белых. Ковальчук в начале октября заявлял, что ещё не завершал официально карьеру.

«Илья сейчас вернётся, я буду встречаться с ним. Один диалог у нас перед его отлётом состоялся. Сейчас мы встретимся, и после этого будет понятно, как всё дальше будет развиваться, но я пока комментировать больше ничего не буду, давайте дождёмся», — цитирует Жамнова ТАСС.

Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021.

Материалы по теме
«Скоро придёт пора принимать решение». Ковальчук — о возможном возобновлении карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android