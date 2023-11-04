Молодой игрок «Баффало» пришёл в ярость после проигранной драки Хэтэуэю

«Баффало Сэйбрз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 1:5. Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр».

В концовке матча произошла стычка между 22-летним нападающим «Баффало» Диланом Козенсом и 31-летним форвардом «Филадельфии» Гарнетом Хэтэуэеем. Сначала игроки обменялись взаимными толчками клюшкой, а затем всё перешло в активную драку, которую выиграл более опытный хоккеист «Флайерз». Козенс, раздосадованный поражением в драке и разгромным счётом, уходя в раздевалку швырнул металлическую стойку.

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«Флайерз» прервали серию из трёх поражений. Команда из Пенсильвании одержала вторую гостевую победу в сезоне и находится на 11-м месте в Восточной конференции с 11 очками после 11 матчей. «Баффало» опустился на 13-ю позицию. У «Сэйбрз» 10 очков после 11 матчей.