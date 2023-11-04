«Всегда за команду, за ребят, за чистый хоккей!» Ротенберг отреагировал на дисквалификацию

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на свою одноматчевую дисквалификацию за публичную критику арбитров в послематчевом интервью. После матча с «Авангардом» (3:5) специалист обрушился с критикой в адрес судей по ряду спорных эпизодов.

«Всегда за команду, за ребят, за чистый хоккей!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, на Романа Ротенберга была наложена одноматчевая дисквалификация в связи с повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб СКА наложен денежный штраф.

Сегодня, 4 ноября, СКА на выезде сыграет с подмосковным «Витязем». Начало матча — в 17:00 мск.