«Ниже падать уже некуда». Форвард «Сан-Хосе» — о последнем месте клуба в НХЛ без побед

Форвард «Сан-Хосе» Нико Штурм высказался о неудачном старте команды в сезоне НХЛ. «Шаркс» проиграли 10 матчей подряд и занимают последнее место в общей таблице лиги. Накануне клуб проиграл «Ванкуверу» (1:10). Поражение стало самым крупным в истории клуба в домашних матчах.

«Я раньше никогда не был в такой ситуации. И не думаю, что кто-то из нас был, если честно. Хорошо то, что ниже падать уже некуда. Полагаю, что это единственный позитивный момент в этой ситуации», – цитирует Штурма TSN.

Ранее пресс-служба «Нефтехимика» обратилась к «Сан-Хосе» в соцсетях и выразила поддержку в связи с последним местом в НХЛ. Нижнекамцы вспомнили прошлый сезон-2022/2023 КХЛ, в котором они проиграли 10 первых матчей и опустились на дно таблицы.