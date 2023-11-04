Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ниже падать уже некуда». Форвард «Сан-Хосе» — о последнем месте клуба в НХЛ без побед

«Ниже падать уже некуда». Форвард «Сан-Хосе» — о последнем месте клуба в НХЛ без побед
Комментарии

Форвард «Сан-Хосе» Нико Штурм высказался о неудачном старте команды в сезоне НХЛ. «Шаркс» проиграли 10 матчей подряд и занимают последнее место в общей таблице лиги. Накануне клуб проиграл «Ванкуверу» (1:10). Поражение стало самым крупным в истории клуба в домашних матчах.

«Я раньше никогда не был в такой ситуации. И не думаю, что кто-то из нас был, если честно. Хорошо то, что ниже падать уже некуда. Полагаю, что это единственный позитивный момент в этой ситуации», – цитирует Штурма TSN.

Ранее пресс-служба «Нефтехимика» обратилась к «Сан-Хосе» в соцсетях и выразила поддержку в связи с последним местом в НХЛ. Нижнекамцы вспомнили прошлый сезон-2022/2023 КХЛ, в котором они проиграли 10 первых матчей и опустились на дно таблицы.

Материалы по теме
Фото
«Нефтехимик» обратился в соцсетях к «Сан-Хосе» по поводу их последнего места в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android