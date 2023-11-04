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«Посмотрим, что покажет обследование». Главный тренер «Нью-Джерси» оценил травму Хьюза

«Посмотрим, что покажет обследование». Главный тренер «Нью-Джерси» оценил травму Хьюза
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Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф прокомментировал травму нападающего Джека Хьюза. Форвард «Дэвилз» получил травму верхней части тела в матче с «Сент-Луисом», неудачно ударившись о борт.

«Его состояние будет оценено ещё раз в субботу. Посмотрим, что покажет обследование. У нас, вероятно, было семь-восемь минут после того, как мы потеряли Хьюза. После этого Биннингтон сделал несколько отличных сейвов. У нас были возможности вернуться в игру, но мы не воспользовались шансами», — цитирует Раффа пресс-служба клуба.

22-летний Хьюз набрал 20 (5+15) очков в 10 матчах регулярного чемпионата и является лучшим бомбардиром НХЛ текущего сезона.

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