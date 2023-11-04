Главный тренер «Баффало»: мы не заслуживали того, чтобы перевернуть игру

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато остался недоволен действиями своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:5).

«Думаю, мы создали достаточно, чтобы перевернуть игру, но вопрос в том, заслужили ли мы этого? Мы могли забивать, но давайте посмотрим правде в глаза: мы не играли так, как должны были. Нужно играть быстрее и более нацеленно, а у нас не было необходимой нацеленности, и это сделало разницу в игре», — приводит слова Гранато официальный сайт НХЛ.

«Баффало» имеет 10 очков после 11 матчей текущего регулярного сезона НХЛ и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. Следующий матч подопечные Гранато проведут 5 ноября на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».