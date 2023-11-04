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Во время матча «Металлург» — «Динамо» (Минск) шайба попала в голову Дмитрию Квартальнову

Во время матча «Металлург» — «Динамо» (Минск) шайба попала в голову Дмитрию Квартальнову
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В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Металлургом» и минским «Динамо».

В первом периоде, в одном из моментов шайба покинула пределы площадки и отрикошетила в голову главному тренеру гостей Дмитрию Квартальнову.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

К счастью, наставник «зубров» не пострадал и продолжил руководить командой со скамейки.

Напомним, Дмитрий Квартальнов возглавил минское «Динамо» в минувшее межсезонье, придя на смену канадцу Крэйгу Вудкрофту. На данный момент минчане при Квартальнове сыграли 23 матча в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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