Биннингтон — о победе над «Дэвилз»: это шанс начать двигаться в правильном направлении

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

В этой игре Биннингтон отметился 33 сейвами, а также результативной передачей.

«Большая игра дома… Шанс начать двигаться в правильном направлении. Это был тяжёлый матч. У них хорошая команда. Я думаю, мы хорошо сыграли во многих моментах. Ребята настроились и доверяли друг другу, доверяли системе. Во всех отношениях это хорошая победа», — приводит слова Биннингтона официальный сайт НХЛ.

На данный момент на счету «Блюз» девять сыгранных матчей в регулярном чемпионате, в которых команда набрала девять очков и располагается на 10-м месте в таблице Западной конференции.