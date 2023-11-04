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«Металлург» одержал победу над минским «Динамо» благодаря дублю Акользина

«Металлург» одержал победу над минским «Динамо» благодаря дублю Акользина
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В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» одержал уверенную победу над минским «Динамо» (5:1).

Дублем в этой встрече отметился форвард магнитогорцев Павел Акользин. Также по шайбе забросили Робин Пресс, Егор Коробкин и Александр Петунин. По два ассистентских балла в этом матче у Максима Карпова и Дениса Зернова. В составе минчан единственная шайба на счету защитника Никиты Смирнова.

Команда Андрея Разина набрала 36 очков в 28 играх текущего регулярного чемпионата и возглавляет таблицу Восточной конференции, опережая на одно очко тольяттинскую «Ладу».

Свой следующий матч уральский клуб проведёт 8 ноября дома с «Сибирью».

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Пресс (Карпов, Зернов) – 04:08 (5x5)     1:1 Смирнов (Кодола) – 23:56 (5x5)     2:1 Акользин (Зернов, Карпов) – 27:12 (5x5)     3:1 Коробкин (Кошелев) – 31:33 (5x5)     4:1 Петунин (Джонсон, Пресс) – 34:31 (5x4)     5:1 Акользин – 36:23 (5x5)    
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