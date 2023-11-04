«Металлург» одержал победу над минским «Динамо» благодаря дублю Акользина

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» одержал уверенную победу над минским «Динамо» (5:1).

Дублем в этой встрече отметился форвард магнитогорцев Павел Акользин. Также по шайбе забросили Робин Пресс, Егор Коробкин и Александр Петунин. По два ассистентских балла в этом матче у Максима Карпова и Дениса Зернова. В составе минчан единственная шайба на счету защитника Никиты Смирнова.

Команда Андрея Разина набрала 36 очков в 28 играх текущего регулярного чемпионата и возглавляет таблицу Восточной конференции, опережая на одно очко тольяттинскую «Ладу».

Свой следующий матч уральский клуб проведёт 8 ноября дома с «Сибирью».