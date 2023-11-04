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«Сибирь» нанесла всего 10 бросков в створ ворот в проигранном матче с «Салаватом Юлаевым»

«Сибирь» нанесла всего 10 бросков в створ ворот в проигранном матче с «Салаватом Юлаевым»
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В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Салават Юлаев» нанёс сухое поражение новосибирской «Сибири» (2:0).

Помимо итогового результата, встреча запомнилась крайне низким показателем гостей по броскам в створ ворот — всего десять за матч, несмотря на то что «Сибирь» четыре раза за игру получала право на реализацию лишнего.

Сибиряки уступили во втором матче подряд и имеют 27 очков в 26 сыгранных матчах текущего регулярного сезона. Команда Дэвида Немировски делит восьмое место с нижнекамским «Нефтехимиком» в турнирной таблице Восточной конференции.

Свой следующий матч новосибирский клуб проведёт 6 ноября в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

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