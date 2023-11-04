Крикунов — о дисквалификации Ротенберга: судьи тоже должны нести ответственность

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал решение КХЛ о дисквалификации главного тренера СКА Романа Ротенберга на одну игру за повторную критику судей после матча армейцев с «Авангардом» (3:5).

«С одной стороны, это правила регламента, что после повторной критики тренер должен быть дисквалифицирован. Роман — не первый, кого подвергают дисквалификации. В прошлом году за критику судей пропускал игру Разин. С другой, получается, что судьи всегда правы и проблемы не существует. Видел, что на Бардакове дважды нарушили правила — фолы были явные. Разве их не было? Это тоже проблема, и об этом надо говорить. Роман пытается, лига вроде бы действует по правилам. Но как быть с ответственностью судей? Их наказывают за ошибки? Как? Что делается, чтобы их было меньше? Мы этого не знаем, лига и главный арбитр это никак не комментируют, всё замалчивается. Считаю, что это неправильно и все должны нести ответственность, а не только игроки и тренеры», — сказал Крикунов «Чемпионату».