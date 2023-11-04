Миронов и Красковский устроили драку в первом периоде матча «Локомотив» — «Динамо»

В эти минуты в Ярославле проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Локомотив» принимает московское «Динамо».

Первый период заброшенных шайб не принёс, однако запомнился кулачным поединком, который устроили защитник москвичей Андрей Миронов и форвард хозяев Павел Красковский. Последнему не понравился силовой приём, который Миронов применил мгновением раньше на одноклубнике Красковского Александре Полунине.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео драки Миронова и Красковского.

Московское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея 37 очков в 25 сыгранных встречах. Железнодорожники с 32 очками в 24 матчах идут четвёртыми.