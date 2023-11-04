Нападающий «Торпедо» Артамонов получил травму в матче со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов в гостевом матче со «Спартаком» в столкновении получил повреждение верхней части тела. Предварительный срок восстановления – три недели.

Матч проходит в эти минуты на арене «Мегаспорт» в Москве. Позади два периода встречи, счёт 3:2 в пользу красно-белых.

В текущем регулярном чемпионате Фонбет Континентальной хоккейной лиги на счету 17-летнего Артамонова 24 матча за волжский клуб, в которых он набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-1». Это первый полноценный сезон молодого форварда в КХЛ. В сезоне-2022/2023 Артамонов выступал за «Чайку» в МХЛ, проведя лишь два матча в КХЛ за команду Игоря Ларионова.