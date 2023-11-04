Московское «Динамо» добилось выездной победы над «Локомотивом» в матче КХЛ

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Локомотив» потерпел поражение от московского «Динамо» (0:3).
Счёт в конце второго периода открыл Никита Гусев, которому ассистировали Седрик Пакетт и Антон Малышев. В заключительной 20-минутке преимущество москвичей удвоил Бреннан Менелл с передач всё того же Пакетта и Джордана Уила. А в концовке встречи уже и сам Пакетт установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.
Эта победа стала уже восьмой подряд для «бело-голубых». Команда Алексея Кудашова набрала 39 очков и продолжает лидировать в таблице Западной конференции. Железнодорожники остались с 32 очками и занимают четвёртое место на Западе.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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