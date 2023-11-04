Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» добилось выездной победы над «Локомотивом» в матче КХЛ

Московское «Динамо» добилось выездной победы над «Локомотивом» в матче КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Локомотив» потерпел поражение от московского «Динамо» (0:3).

Счёт в конце второго периода открыл Никита Гусев, которому ассистировали Седрик Пакетт и Антон Малышев. В заключительной 20-минутке преимущество москвичей удвоил Бреннан Менелл с передач всё того же Пакетта и Джордана Уила. А в концовке встречи уже и сам Пакетт установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

Эта победа стала уже восьмой подряд для «бело-голубых». Команда Алексея Кудашова набрала 39 очков и продолжает лидировать в таблице Западной конференции. Железнодорожники остались с 32 очками и занимают четвёртое место на Западе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Малышев, Пакетт) – 38:58 (5x5)     0:2 Менелл (Уил, Пакетт) – 46:33 (5x5)     0:3 Пакетт (О'Делл) – 59:09 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android