«Ак Барс» ушёл с 0:3 и добился победы в домашнем матче над «Барысом»

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Ак Барс» одержал тяжёлую победу над астанинским «Барысом» (5:3).

Дублями в составе хозяев отметились Дмитрий Яшкин и Дмитрий Юдин. Ещё одна шайба на счету Дмитрия Кателевского.

Примечательно, что к концу первого периода казахстанский клуб вёл в счёте 3:0 после точных бросков Понтуса Оберга, Джозефа Лабейта и Давида Скленички.

Команда Зинэтулы Билялетдинова набирает 36 очков и делит первое место в Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом». «Барыс» остаётся с 23 очками и идёт одиннадцатым на Востоке.

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