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«Ак Барс» ушёл с 0:3 и добился победы в домашнем матче над «Барысом»

«Ак Барс» ушёл с 0:3 и добился победы в домашнем матче над «Барысом»
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Ак Барс» одержал тяжёлую победу над астанинским «Барысом» (5:3).

Дублями в составе хозяев отметились Дмитрий Яшкин и Дмитрий Юдин. Ещё одна шайба на счету Дмитрия Кателевского.

Примечательно, что к концу первого периода казахстанский клуб вёл в счёте 3:0 после точных бросков Понтуса Оберга, Джозефа Лабейта и Давида Скленички.

Команда Зинэтулы Билялетдинова набирает 36 очков и делит первое место в Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом». «Барыс» остаётся с 23 очками и идёт одиннадцатым на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
0:1 Оберг (Ножье) – 00:41 (5x5)     0:2 Лабейт – 06:38 (5x5)     0:3 Скленичка (Оберг) – 14:05 (5x4)     1:3 Яшкин (А. Радулов) – 16:45 (5x5)     2:3 Юдин (Семёнов) – 25:12 (5x5)     3:3 Яшкин (Шипачёв, Лямкин) – 40:57 (5x5)     4:3 Юдин (Семёнов, Журавлёв) – 42:35 (5x5)     5:3 Кателевский (Лямкин) – 54:28 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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