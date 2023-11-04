«Спартак» обыграл «Торпедо», забив решающий гол за 36 секунд до конца третьего периода

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» одержал драматичную победу над нижегородским «Торпедо» (4:3).