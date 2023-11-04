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Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Спартак» обыграл «Торпедо», забив решающий гол за 36 секунд до конца третьего периода

«Спартак» обыграл «Торпедо», забив решающий гол за 36 секунд до конца третьего периода
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В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» одержал драматичную победу над нижегородским «Торпедо» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Линч) – 07:06 (5x4)     1:1 Принс (Локтионов) – 18:03 (5x5)     2:1 Беляев (Филин, Галимов) – 22:29 (5x5)     2:2 Атанасов (Фирстов) – 24:14 (5x5)     3:2 Цыплаков (Локтионов, Принс) – 27:27 (5x5)     3:3 Alexei Kruchinin (Фирстов) – 46:57 (5x5)     4:3 Порядин (Голдобин, Чайковски) – 59:24 (5x5)    
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