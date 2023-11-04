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Кудашов: «Локомотив» — очень сильная команда. «Динамо» выполнило всё, что планировало

Кудашов: «Локомотив» — очень сильная команда. «Динамо» выполнило всё, что планировало
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над «Локомотивом» (3:0).

«Довольны победой, потому что играли против очень сильной и организованной команды. Заряженной, агрессивной, сильной во всех линиях и показывающей очень современный, быстрый и атакующий хоккей. Готовились к этому, и к чему готовились, то и увидели. Очень рады, что выполнили всё то, что планировали, – и по тактике, и по самоотдаче, и по движению, и по многим компонентам.

В чём оказались лучше в равной игре? Конечно, равная. Единственное: мы первыми забили гол, вот она, основная причина», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, эта победа стала уже восьмой подряд для бело-голубых. Команда Алексея Кудашова набрала 39 очков и продолжает лидировать в Западной конференции.

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