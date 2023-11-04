Никитин: глупо рассчитывать, что у тебя будет очень много моментов против «Динамо»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от московского «Динамо» (0:3).

«Получилась такая игра уровня плей-офф. К сожалению, мы первыми допустили ошибку, за которую нас и наказали. У нас была пара моментов, но нужно забивать, потому что рассчитывать против такой команды, что у тебя будет их очень много, — глупо. В третьем периоде, конечно, на встречных курсах тоже допустили ошибку – и нас наказали. В принципе, к чему готовились, к сожалению, не смогли то реализовать. Переломный момент – реализация должна быть поинтереснее.

Два матча – один гол? Это две разные игры. В прошлом матче у нас было 15 голевых моментов – один гол. Сегодня, может быть, момента четыре. А хоккей… У «Динамо» тоже было три момента – они забили два гола. Это такая стихия, которая труднообъяснима. Наверное, можно так объяснить, что не заслужили. Где-то надо было, как в концовке, полезть на ворота. Здесь продолжать надо. И ребятам сказали, что команда растёт в таких ситуациях. Нужно воспринимать как хороший посыл», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.