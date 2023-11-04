Игорь Никитин назвал предварительный диагноз у получившего травму Ярослава Лихачёва

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о предварительном диагнозе у форварда Ярослава Лихачёва, получившего травму в сегодняшнем матче с московским «Динамо» (0:3).

«Лихачёв? Предварительно — перелом пальца. Он не мог играть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Вчера, 3 ноября, «Локомотив» расторг и заключил с Лихачёвым новое двустороннее соглашение, которое будет действовать до 30 апреля 2026 года. В текущем сезоне регулярного чемпионата Фонбет КХЛ Лихачёв набрал 16 (8+8) очков в 24 матчах. В сезоне-2022/2023 Лихачёв защищал цвета хабаровского «Амура». Это был его дебютный сезон в КХЛ.

Железнодорожники имеют 32 очка и занимают четвёртое место в таблице Западной конференции.