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Зайцев применил удушающий на Фирстове, спартаковцы праздновали победу над «Торпедо». Фото

Зайцев применил удушающий на Фирстове, спартаковцы праздновали победу над «Торпедо». Фото
ХК «Спартак»
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4 ноября в Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Спартак» одержал драматичную победу над нижегородским «Торпедо» (4:3).

В составе команды Алексея Жамнова шайбами отметились Шейн Принс, Александр Беляев, Максим Цыплаков и Павел Порядин, чей гол за 36 секунд до конца третьего периода оказался решающим. У нижегородцев шайбы забросили Владислав Фирстов, Василий Атанасов и Алексей Кручинин.

«Спартак» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова остаётся с 34 очками и идёт следом.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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